Milan, Saelemaekers: "Allegri mi ha dato fiducia da subito, provo a dare il massimo"

L'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Roma valido per la 10^ giornata di Serie A.

Hai parlato con qualche tuo ex compagno?

"Ogni tanto sento Dybala, abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Ogni giocatore si è concentrato sulla partita, è importante prendere i 3 punti e fare un passo avanti".

Quanto stai crescendo con Allegri?

"Il mister mi ha dato subito la fiducia e io provo a dare il massimo sul campo. Mi fa crescere dandomi tanti consigli e mi dà tanta libertà sul campo".

Roma più forte dell'anno scorso?

"E' sempre stata una squadra forte, ma oggi è più importante il Milan e speriamo di prendere i tre punti".