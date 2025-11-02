Saelemaekers l'oro di Allegri al Milan. Ecco perché la Roma non l'ha confermato

La partita di questa sera tra Milan e Roma sarà una sfida speciale per alcuni dei suoi protagonisti e tra essi si ritrova anche Alexis Saelemaekers, fresco ex della contesa e rientrato ad essere di nuovo un calciatore del Milan dopo due stagioni trascorse altrove in prestito tra Bologna e, appunto, Roma.

I giallorossi avrebbero trattenuto molto volentieri Saelemaekers dopo la bella annata disputata dal belga nella Capitale. Il 2024/2025 è infatti stato l'anno calcistico più prolifico nella carriera dell'esterno classe '99, il quale si è rivelato capace di mettere a segno la bellezza di 7 gol in campionato, tra l'altro solamente in 22 apparizioni e 1400 minuti. Di fatto, ha la media realizzativa di una rete segnata ogni 200', poco più di due partite. Numeri da attaccante più che da esterno destro a tutta fascia, ruolo che sta ricoprendo con discreta fortuna anche adesso che è tornato a disposizione del Milan.

Dietro alla mancata conferma di Saelemaekers da parte della Roma, c'è lo zampino di Max Allegri. Non appena si è insediato alla guida dei rossoneri, il tecnico livornese ha infatti indicato alla propria dirigenza Saelemaekers quale elemento fondante del suo nuovo corso, anche per via della poca fiducia riposta nel suo sostituto designato Athekame. Ed è rapidamente passato dalle parole ai fatti, schierandolo titolare in ogni partita del Milan. Ecco perché le idee di un possibile scambio definitivo, oltre che di prestiti, tra lui e Abraham non ha mai preso quota.