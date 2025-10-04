Milan, Pulisic: "Colpito dal modo di lavorare di Allegri. Champions? Faremo tutto per tornare"

Sul canale YouYube della Serie A, intervistato dallo storico coach NBA Dan Peterson, ha parlato l'attaccante del Milan Christian Pulisic. Queste le parole dello statunitense, iniziando dalla crescita avuta giocando in Serie A: "Non cambio il mio modo di lavorare a seconda dell’allenatore. Mi alleno sempre allo stesso modo e questo mi permette di restare costante. Penso di aver imparato molto dal punto di vista tattico, qui si difende in modo diverso e questo mi ha fatto crescere".

Su Allegri, Pulisic ha detto: "Colpisce la sua esperienza e il modo di lavorare. Dopo la sconfitta con la Cremonese ci ha detto di restare calmi, che avremmo trovato la strada giusta. Quando sei messo nelle condizioni di giocare liberamente e hai fiducia, questo significa moltissimo".

Sull'obiettivo Champions: "Fa strano vedere un club così grande fuori da quella competizione. Faremo di tutto per tornarci".

Su Modric: "È incredibile allenarsi con lui ogni giorno. Sto cercando di imparare il più possibile".

Infine, la chiosa sulla possibilità di diventare capitano del Milan: "Per ora va bene così, vedremo cosa succederà. Darò tutto per questa squadra, voglio vincere ed entrare nella storia del Milan".