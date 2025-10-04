Allegri ha scelto: la certezze tra le certezze e uno che ha solo bisogno di fiducia

La certezza tra le certezze. Il Milan di questo inizio di stagione si sta dimostrando una squadra già abbastanza solida, con tante cose positive che si stanno ripetendo - e confermando - di partita in partita. C'è un calciatore che, però, si staglia su tutti gli altri per essere assoluta garanzia: Christian Pulisic. Lo dicono i numeri e lo dice il suo atteggiamento in campo: 6 gol e 2 assist in 7 partite tra Serie A e Coppa Italia sono numeri oggettivamente da fuoriclasse. L'americano è l'unico attaccante ad aver segnato in campionato per il Diavolo, dunque il tecnico livornese partirà da lui nella stesura della formazione contro la Juventus.

Chi al suo fianco

In vista del big match contro la Juve in programma domani sera, c'è un favorito assoluto per accompagnare l'americano ed è Santiago Gimenez, partito dal primo minuto praticamente sempre in questo avvio di stagione. Allegri ha dimostrato di apprezzare il lavoro del centravanti messicano per la squadra, anche se questo non porta a un gol: come accaduto contro il Napoli. Per tale ragione a oggi, giorno in cui si riparte a lavorare a Milanello, l'ex Feyenoord è in pole position per cominciare dall'inizio all'Allianz Stadium. La speranza è di sbloccarsi anche in campionato, come successo in Coppa Italia.

Leao a gara in corso

Per Leao, dunque, si dovrà ancora attendere. O meglio: così come contro il Napoli, il portoghese entrerà in campo a gara in corso, pronto a sbaragliare le carte in contropiede in caso di risultato da difendere o per cambiare i piani della difesa bianconera in caso ci sia da assaltare la porta di Di Gregorio.