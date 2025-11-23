Milan, Saelemaekers: "Stessa sensazione di famiglia come l'anno dello scudetto"

Il Milan vince il derby e sale al secondo posto in classifica. In conferenza stampa è intervenuto il giocatore rossonero Alexis Saelamekers per analizzare la gara.

Quali sono le tue sensazioni?

“Non potevo sognare migliore ritorno al Milan, io ho un grande amore per questa squadra. Sono tornato con più responsabilità per far vedere chi è il vero Alexis. Con la fiducia dell’Inter lo sto facendo piano piano”.

I tifosi chiedono l’alta classifica, come mai vivi i derby con passione?

“Dal primo giorno mi hanno sempre parlato del derby. So che è una partita che is deve vincere e non giocare. Tutti lo abbiamo in testa e lo abbiamo dimostrato. Noi proveremo a dare il massimo per i tifosi. A volte però anche facendo il massimo non basta ma vedremo dove saremo alla fine”.

Il Milan può giocare per lo scudetto?

"Tante squadre se lo giocheranno. Noi non guardiamo tanto la classifica ma cerchiamo sempre di arrivare pronti per fare vedere che siamo un gruppo unito".

Si respira la stessa atmosfera dello scudetto?

"Allegri sa come si vince e come ho già detto. Il senso di famiglia visto nell'anno dello scudetto lo vedo anche quest'anno. Però dobbiamo avere mentalità e nel calcio non c'è niente di sicuro. Ora possiamo goderci la serata ma domani bisogna dimenticare il derby e pensare alla prossima".