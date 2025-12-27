Allegri spegne i rumors su De Winter: "Ha giocato bene e fatto errori come tutti, può crescere"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Verona, ha risposto anche a una domanda sul difensore Koni De Winter, accostato recentemente alla Juve nell'ambito di un possibile scambio con Gatti: "Ci ho pensato, l'ho provato, ma credo che in questo momento qua Tomori possa fare benissimo il braccetto e De Winter può fare benissimo il centrale. È arrivato, ha giocato bene e ha fatto errori come tutti. Può crescere".

Il tecnico del Milan ha anche parlato di Jashari e Ricci, definendoli due calciatori che possono rimanere a lungo in maglia rossonera: "Assolutamente sì. Jashari viene da un infortunio. È stato 3 mesi e mezzo fermo. Sono molto contento, può solo crescere. Ricci assolutamente non si muove: giocatore affidabile, ragazzo intelligente e soprattutto gli preme molto stare al Milan. Sono molto contento, quando ha giocato ha sempre fatto bene. Non vedo la possibilità che possa lasciare il Milan".

Infine, una battuta sul mercato delle altre: "Non so cosa faranno Juve e Roma sul mercato. Sono d'accordo con Capello sul fatto che arrivare tra le prime quattro è molto difficile. È importante arrivare a marzo attaccati o dentro le prime quattro. Da domani fino al 18 febbraio avremo 9 partite: 3 in casa e 6 in trasferta. Sono due mesi molto importanti che ci devono consentire di rimanere aggrappati al gruppo di testa. Domani abbiamo la prima col Verona, speriamo di fare una prestazione di squadra, ordinata, con pazienza. Loro spaccano la partita in due. Come tutte le partite passano da una buona fase difensiva. Se si ritorna a non prendere gol è più facile vincere le partite".

