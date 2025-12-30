Milan scatenato sul mercato degli attaccanti: accelerata con l'Angers per Cherif

Il Milan sembra aver preso molto sul serio le continue segnalazioni di allarme del suo allenatore Max Allegri a proposito della ristrettezza di scelte in attacco. E dopo Fullkrug, già arrivato a Milanello e solamente in attesa di essere tesserato e ufficializzato per muovere i suoi primi passi in rossonero, e i passi avanti fatti con il Partizan Belgrado per il giovane Andrej Kostic, che in molti descrivono come il 'nuovo Vlahovic', è pronto ad accelerare su un altro nome.

Si tratta di un profilo giovane e di respiro internazionale, si chiama Sidiki Cherif (19 anni) ed è un centravanti francese classe 2006 che milita in patria, con la maglia dell'Angers. Secondo quanto riferisce La Repubblica di oggi, il Milan ha già avviato i contatti con la società di Ligue 1 per Cherif, che costerebbe circa 7 milioni di euro e nei piani del Diavolo arriverebbe come riserva di Pulisic.

Cherif in questa sua prima parte di stagione in forza all'Angers ha messo insieme 16 presenze in Ligue 1, con 4 gol all'attivo. Per una media realizzativa di una rete segnata ogni 247 minuti trascorsi in campo. Numeri non proprio trascurabili per un attaccante che ancora non ha nemmeno vent'anni.