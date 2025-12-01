Vardy l'ammazza big, torna ad essere 'Working Class Hero' e fa la prima doppietta in A

"Finché non sei così dannatamente pazzo da non poter seguire le loro regole" cantava John Lennon nel celebre 'Working Class Hero'. La regola direbbe che un Bologna lanciato a razzo, reduce da 12 risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa League, avrebbe dovuto archiviare senza troppi problemi una Cremonese che mancava all'appuntamento dei tre punti da oltre un mese. Non ditelo però a quel "pazzo" di Jamie Vardy, che per una notte torna a vestire i panni dell'Eroe della Classe Operaia e fa tornare i suoi a +7 dalla zona retrocessione, agganciando in classifica il Sassuolo al decimo posto.

Prima doppietta in Serie A

Due gol messi a segno dall'ex Leicester nella vittoria per 3-1 ottenuta al Dall'Ara contro il Bologna. Due gol da vero bomber: furbo a leggere bene l'errore di Casale e partire sul filo del fuorigioco, nel primo; rapace nell'anticipare prima Heggem e poi Ravaglia sul cross di Barbieri, sul raddoppio. Si tratta della prima doppietta di Jamie Vardy, che sale a quota quattro reti in campionato e diventa il secondo giocatore capace di segnare almeno tre gol in una stagione di Serie A dopo aver compiuto 38 anni con una squadra neopromossa, dopo Gianfranco Zola, con il Cagliari nel 2004/05.

Vardy l'ammazza big

Gol allo Zini contro Atalanta e Juventus, ora la doppietta al Dall'Ara contro il Bologna. Quando l'indice di difficoltà si alza Jamie Vardy risponde sempre presente, non a caso le sue 'vittime' preferite in carriera sono Arsenal e Manchester City. E questi due a differenza dei primi - da cui sono scaturiti un pari con la Dea e una sconfitta con i bianconeri - regalano anche tre punti fondamentali a Davide Nicola.