Il Milan per lo scudetto? Albertini: "Strada ancora lunga, ma si vede però una squadra più solida"

"Quest'anno ci sono diverse squadre, quindi significa che è stato un campionato avvincente". Parole di Demetrio Albertini, rilasciate in occasione del Gran Galà del Calcio, in corso di svolgimento a Milano: "Il Milan per lo scudetto? La strada è ancora lunga, si vede però una squadra più solida, con quei valori, con quella dedizione che vuole il suo allenatore, che li trasporta lì. Vince il campionato chi gestisce meglio i momenti di flessione che in un campionato ogni tanto ci sono".

La Nazionale: "Non è un problema di qualità, è un problema di quantità, giocano proprio pochi italiani. La problematica credo sia quella. Quando mancava Cannavaro, c'era Nesta. Materazzi, poi c'era Barzagli, lo stesso Chiellini. Giocano veramente pochi italiani e il problema è questo".

Arbitri e VAR. "E' un momento abbastanza delicato perché ci sono delle interpretazioni che diventa difficile mettere insieme o far capire alla gente la valutazione oggettiva. Sembra sempre una valutazione soggettiva, sembra sempre che ci siano tanti equivoci, soprattutto sui calci di rigore o presuti tali. A volte, tornare a quello che si faceva prima era meglio".