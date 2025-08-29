Milan, su Bennacer irrompe il Trabzonspor: c'è l'offerta al giocatore, che prende tempo

Sono giorni di grande fervore attorno al mercato del Milan, che dopo l'acquisto dell'attaccante Christopher Nkunku, starebbe cercando anche di alleggerire il monte ingaggi della rosa provando a cedere i vari esuberi che non trovano posto nella squadra di Massimiliano Allegri. Tra questi c'è da tempo Ismael Bennacer, tornato in Via Aldo Rossi a giugno dopo l'esperienza in prestito al Marsiglia e ancora alla ricerca di una squadra per la prossima stagione.

La svolta, però, potrebbe arrivare in questi ultimi giorni di calciomercato poiché, come riferito dal giornalista Matteo Moretto, il regista francoalgerino avrebbe estimatori in Turchia, in particolare il Trabzonspor. Secondo quanto si legge, il club di Trebisonda avrebbe addirittura formulato una prima offerta e il giocatore avrebbe preso un po' di tempo per riflettere e capire se accettare o meno la destinazione.

Negli ultimi giorni, inoltre, si era pensato anche ad un clamoroso reintegro in rosa per sopperire all'assenza di Ardon Jashari, che si è gravemente infortunato in allenamento rimediando una frattura composta al perone che lo terrà fuori per un paio di mesi. Tuttavia, bei piani del Milan, Bennacer resta comunque un giocatore in uscita e di fronte ad un'offerta congrua, i rossoneri potrebbero comunque decidere di farlo partire. Magari tornando sul mercato a caccia di un'offerta degli ultimi giorni.