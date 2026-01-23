Milan, sul traguardo salta l'arrivo di Onstein. Adesso il Barcellona è pronto ad accoglierlo

Stando a quanto rivela Fabrizio Romano, è saltata quando sembrava in dirittura l'arrivo l'operazione legata all'arrivo in rossonero di Juwensley Onstein, giocatore classe 2007 del Genk. Il centrale olandese sembrava un promesso sposo dei rossoneri al punto che oggi ci si attendeva la firma del contratto, prima del dietrofront.

Il Barcellona ha approfittato dell'empasse venutasi a creare ed ha mosso passi importanti verso la conclusione dell'affare, avendo già l'ok del Genk. Nato il 7 ottobre 2007, Onstein ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell'Ajax, poi nel 2023 è passato al Genk con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Attualmente milita nella squadra riserve Jong Genk, che compete nella Challenger Pro League (seconda divisione belga), categoria ideale per accumulare esperienza in un calcio competitivo. A 18 anni, Onstein è considerato un prospetto promettente del vivaio del Genk grazie ad il suo fisico imponente, la buona lettura del gioco e la capacità di giocare con i piedi lo rendono un profilo interessante per il futuro.