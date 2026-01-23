Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, sul traguardo salta l'arrivo di Onstein. Adesso il Barcellona è pronto ad accoglierlo

Milan, sul traguardo salta l'arrivo di Onstein. Adesso il Barcellona è pronto ad accoglierloTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
Simone Lorini
Oggi alle 16:00Serie A
Simone Lorini

Stando a quanto rivela Fabrizio Romano, è saltata quando sembrava in dirittura l'arrivo l'operazione legata all'arrivo in rossonero di Juwensley Onstein, giocatore classe 2007 del Genk. Il centrale olandese sembrava un promesso sposo dei rossoneri al punto che oggi ci si attendeva la firma del contratto, prima del dietrofront.

Il Barcellona ha approfittato dell'empasse venutasi a creare ed ha mosso passi importanti verso la conclusione dell'affare, avendo già l'ok del Genk. Nato il 7 ottobre 2007, Onstein ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell'Ajax, poi nel 2023 è passato al Genk con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Attualmente milita nella squadra riserve Jong Genk, che compete nella Challenger Pro League (seconda divisione belga), categoria ideale per accumulare esperienza in un calcio competitivo. A 18 anni, Onstein è considerato un prospetto promettente del vivaio del Genk grazie ad il suo fisico imponente, la buona lettura del gioco e la capacità di giocare con i piedi lo rendono un profilo interessante per il futuro.

Articoli correlati
Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Milan Futuro, Dutu vola in Romania: ha firmato fino al 2029 con la Dinamo Bucarest... Milan Futuro, Dutu vola in Romania: ha firmato fino al 2029 con la Dinamo Bucarest
De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..." De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Altre notizie Serie A
Cremonese, addio Sarmiento: interrotto il prestito, torna subito in Inghilterra UfficialeCremonese, addio Sarmiento: interrotto il prestito, torna subito in Inghilterra
Fortini e non solo. I nomi che la Roma valuta per la sinistra: piace anche Methalie... TMWFortini e non solo. I nomi che la Roma valuta per la sinistra: piace anche Methalie
Lazio in crisi? Di Francesco non si fida: "L'errore più grande sarebbe pensare agli... Lazio in crisi? Di Francesco non si fida: "L'errore più grande sarebbe pensare agli altri"
Mateta verso la permanenza al Crystal Palace. Glasner: "Zero offerte e lui non ha... Mateta verso la permanenza al Crystal Palace. Glasner: "Zero offerte e lui non ha chiesto la cessione"
De Rossi: "Curioso di vedere Zatterstrom. Domani gioca Otoa, è il futuro del Genoa"... De Rossi: "Curioso di vedere Zatterstrom. Domani gioca Otoa, è il futuro del Genoa"
Bailey rientrato all'Aston Villa, Emery approva: "Domenica ci sarà, non ha bisogno... Bailey rientrato all'Aston Villa, Emery approva: "Domenica ci sarà, non ha bisogno di adattamento"
Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova Probabili formazioniSerie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Fiorentina, Kean salta anche la rifinitura: col Cagliari toccherà ancora a Piccoli... TMWFiorentina, Kean salta anche la rifinitura: col Cagliari toccherà ancora a Piccoli
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 "Sono tre anni che mi prendi in giro". Lazio, nuovo scontro fra Romagnoli e Lotito: ora l'addio
4 Il retroscena su Giovane: la Lazio aveva offerto 14 milioni e Belahyane come contropartita
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Immagine top news n.1 Juventus-En Nesyri, incontro in mattinata. Si attende il sì, c'è accordo con il Fenerbahce
Immagine top news n.2 Lucca e Lang via: Napoli, mercato estivo bocciato. Vale per tutte le big: poche idee, ma confuse
Immagine top news n.3 Juventus, nuovo round di colloqui per McKennie a febbraio. Le cifre della richiesta
Immagine top news n.4 Fiorentina, la caviglia di Kean non migliora. L’attaccante verso il forfait anche con il Cagliari
Immagine top news n.5 Milan, ci siamo per il rinnovo di Maignan: la prossima settimana può arrivare la firma
Immagine top news n.6 Europa League: risultati, classifica e prossimo turno. Roma e Bologna, obiettivo ottavi
Immagine top news n.7 La Juventus ha scelto: il punto sulla trattativa per portare En-Nesyri a Torino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.2 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.4 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Juve può mangiarsi il Napoli. Roma, vinci e sei l'anti-Inter"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, addio Sarmiento: interrotto il prestito, torna subito in Inghilterra
Immagine news Serie A n.2 Fortini e non solo. I nomi che la Roma valuta per la sinistra: piace anche Methalie
Immagine news Serie A n.3 Lazio in crisi? Di Francesco non si fida: "L'errore più grande sarebbe pensare agli altri"
Immagine news Serie A n.4 Mateta verso la permanenza al Crystal Palace. Glasner: "Zero offerte e lui non ha chiesto la cessione"
Immagine news Serie A n.5 De Rossi: "Curioso di vedere Zatterstrom. Domani gioca Otoa, è il futuro del Genoa"
Immagine news Serie A n.6 Bailey rientrato all'Aston Villa, Emery approva: "Domenica ci sarà, non ha bisogno di adattamento"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Donadoni: "Stiamo considerando un paio di innesti. Non vedo l'ora che il mercato finisca"
Immagine news Serie B n.2 Mantova-Venezia, i convocati di Stroppa: assenti Sverko e Svoboda
Immagine news Serie B n.3 Cesena-Bari, i convocati di Longo: ci sono Dickmann e Moncini, out Antonucci e Maggiore
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, ecco il via libera del club per il rinnovo di Francesco Conti: i dettagli
Immagine news Serie B n.5 Avellino, arriva Armando Izzo a titolo definitivo dal Monza. Accordo fino al 2029
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi: "Modena candidato alla Serie A. Momento giusto per dare la zampata"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pontedera, l'attacco parlerà bulgaro: arriva l'esterno Raychev dal Pisa
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, l'attaccante Vacca va in prestito alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, interesse concreto per Noce del Livorno. Ma è sempre titolare in Toscana
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, fatta per Valerio Crespi: arriva in prestito con diritto dall'Avellino
Immagine news Serie C n.5 Ternana, colpo Mattia Aramu. Era svincolato dallo scorso 1 luglio
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Lescano carica Salerno: "Io sono pronto, vi aspetto tutti allo stadio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma Women, arriva dal Como Alexandra Kerr. Operazione a titolo definitivo
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan Women, Erin Cesarini ceduta in prestito fino a giugno alla Lazio
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Viktoria Pinther arriva in prestito dal Parma Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma Women, ceduta in prestito al Venezia l'attaccante Kailey Willis
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia femminile, concluse le gare d’andata dei quarti: tutto aperto in vista del ritorno
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi dopo il 2-1 col Napoli: "Per passare il turno dobbiamo fare meglio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?