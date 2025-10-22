Tomori: "So cosa devo fare per andare al Mondiale. Ibra? Nel 2022 vinse lo Scudetto da solo"

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato intervistato da SportMediaset dopo il successo contro la Fiorentina e analizzato anche le sue chanches di andare al Mondiale: "Ho parlato un paio di volte con Tuchel e so quello che devo fare. So che, se gioco bene col Milan, poi la chiamata arriva. Spero. Devo concentrarmi su quello che sto facendo, per poi essere pronto quando e se la chiamata arriverà. Il Mondiale è un sogno, lo è per tutti e anche per me è lo stesso".

Modric può fare come ha fatto Ibrahimovic nel 2022?

"Può essere, sì. Loro due sono diversi. Hanno entrambi esperienza, ma Zlatan era un po' più duro, parlava per caricare la squadra, mentre Modric dimostra come si gioca, come ci si allena, come si approcciano le partite. Loro due sono esempi da cui imparare. Quando c'era Zlatan avevamo una squadra più giovane, ora c'è una rosa un po' più esperti. Zlatan ha vinto lo Scudetto da solo, mentre ora ci sono 5-6 giocatori importanti, Modric compreso. L'esperienza paga".

In caso di Scudetto cosa sei disposto a fare?

"Non ci ho pensato. Magari mi faccio biondo, se facciamo qualcosa di straordinario...".

In che lingua parlate in spogliatoio?

"Inglese, francese, italiano, spagnolo... Le persone che non parlano tanto in italiano sono i nuovi Odogu, Athekame, Nkunku, ma sul campo troviamo il modo di parlare".