Milan, un rientro in campo attesissimo. Come ha giocato Jashari ieri

Il Milan è uscito sconfitto per 2-3 dalla Virtus Entella nell'amichevole giocata ieri mattina a Solbiate Arno. Il risultato, però, contava poco pochissimo: a Massimiliano Allegri interessava dare minuti nelle gambe a chi ha giocato meno e, soprattutto, ad alcuni recenti infortunati. Uno su tutti, Ardon Jashari, tornato a giocare dopo due mesi pieni ai box: "È stato un percorso lungo per arrivare fin qui soprattutto dopo il periodo intenso del calciomercato e il brutto infortunio. Dopo circa tre mesi è bello tornare in campo dal primo minuto in un'amichevole. E' una bella sensazione".

Ritorno in campo

La prestazione dello svizzero non è stata eccezionale, ma quello conta poco. Lo riconosce lo stesso classe 2002: "Per me questa partita era fondamentale per tornare a giocare. L'ho apprezzata molto: mister Allegri e i compagni mi hanno aiutato. Durante l'infortunio ho ricvuto tanti messaggi, e anche quando mi allenavo da solo a Milanello ho sentito tanto calore dalla squadra. Ora spero di tornare presto con loro in campo nelle competizioni ufficiali per dare il massimo".

Obiettivo

Ora, l'obiettivo è ritrovare la migliore condizione il prima possibile per essere utile alla squadra: "Voglio dare il massimo, offrire le mie migliori prestazioni e portare fiducia alla squadra anche a livello individuale. Alla fine la cosa più importante è vincere. Vediamo cosa riusciremo a raggiungere insieme".