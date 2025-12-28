Da Milan-Verona ad Atalanta-Inter, continua la 17esima giornata di Serie A: le probabili formazioni

Dopo gli anticipi del sabato, la Serie A si prepara a tornare in campo con le gare della domenica. A ora di pranzo tocca al Milan che ospiterà il Verona. Il pomeriggio tocca al Napoli che farà invece visita alla Cremonese. Sia i rossoneri che gli azzurri sono chiamati a rispondere alla vittoria della Juventus di oggi. Occhi puntati anche sul derby tra Bologna e Sassuolo, con entrambe le le squadre che stanno disputando un ottimo campionato.

In serata occhi puntati sul big match tra Atalanta e Inter, fondamentale sia per lo Scudetto che per la rincorsa a un posto in Europa. Si chiude lunedì con il posticipo tra Roma e Genoa.

Ecco le probabili formazioni delle gare di domenica:

Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)

Cremonese-Napoli, le probabili formazioni: dopo la Supercoppa, Conte ancora col 3-4-2-1

Bologna-Sassuolo, le probabili formazioni: gioca Dallinga, Thorstvedt si riprende il posto

Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'

Roma-Genoa, le probabili formazioni: Pellegrini ko, sulla trequarti ecco Soule ed El Shaarawy