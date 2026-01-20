Milinkovic-Savic para il rigore, ma sulla ribattuta segna il Copenhagen: Napoli raggiunto
Il Napoli viene raggiunto a poco meno di venti minuti dalla fine nel match di Champions League al Parken contro il Copenhagen. Fallo di Buongiorno, calcio di rigore per i danesi: dal dischetto Larsson si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic, ma sulla ribattuta è lo stesso svedese a ribattere in fondo al sacco. 1-1.
