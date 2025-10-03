Hellas Verona-Sassuolo 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar (31' st Niasse), Gagliardini (21' st Akpa Akpro), Bernede (32' st Sarr), Bradaric (41' st Kastanos); Giovane (40' st Mosquera), Orban.
A disp.: Perilli, Castagnini, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Santiago, Ajayi. All.: Zanetti
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (15' st Thorstvedt), Matic, Koné (37' st Iannoni), Volpato (14' st Pierini); Pinamonti (42' st Cheddira), Laurienté (15' st Fadera). A disp.: Satalino, Turati, Candé, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Boloca, Lipani, Skjellerup, Moro. All.: Grosso
Arbitro: Fourneau
Marcatore: 26' st Pinamonti (S)
Ammoniti: Grosso (S), Serdar (H), Cheddira (S), Pierini (S), Muric (S), Belghali (H)