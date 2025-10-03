Live TMW Sassuolo, Grosso: "Vittoria pesante, a Verona non è facile. -3 dalla vetta? Sorvoliamo..."

Terzo successo stagionale per il Sassuolo, che sale a quota 9 punti grazie alla rete di Pinamonti al Bentegodi. A breve in conferenza stampa interverrà l'allenatore neroverde Fabio Grosso.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 23.32 inizia la conferenza stampa.

Siete a 3 punti dalla vetta...

"Su questo sorvolo... (ride, n.d.r.). Faccio i complimenti al Verona, so quanto è difficile venire qua e vincere. Abbiamo creato opportunità sia nel primo tempo che nel secondo, soffrendo un po' nel finale anche se abbiamo avuto l'opportunità di chiuderla. Complimenti ai ragazzi".

Quanto pesa questa vittoria?

"La cercavamo, in un campo difficilissimo, il Verona ti sta addosso e con tanta intensità, ma anche con giocatori di qualità. Siamo stati bravi a rimanere in partita, punendoli quando abbiamo avuto l'opportunità".

Fadera e Thorsdvedt sono pronti ad essere titolari?

"Mi fa piacere che chi sta fuori si senta titolare come chi sta dentro. Abbiamo tento di pensare a quello che sarà, tutti avranno modo di mettersi in mostra".

Sulla prestazione dei tuoi, quanto sei soddisfatto?

"Oggi è stato importante, abbiamo fatto bene in alcuni momenti, in altri meno. Abbiamo avuto 3 occasioni dove con scelte più lucide sarebbero state occasioni più importanti. Mettiamo 3 punti in cascina, in un campionato che sarà lunghissimo".

Che margini di miglioramento ha il Sassuolo?

"Abbiamo tanti ragazzi nuovi, tanti giovani, alcuni inesperti che però sono bravi a sostenere il gruppo. Abbiamo ampi margini di miglioramento, quando migliori la conoscenza, l'apprendimento dei giocatori che migliorano individualmente e collettivamente".

Che effetto ti ha fatto tornare a Verona?

"Per me è stato bello dopo tanti anni, anche per questo sapevo quanto sarebbe stato difficile venire qua, in uno stadio che ti dà una grande mano. Poi siamo professionisti, tengo dentro a me l'esperienza di Verona come bella e parte del mio bagaglio".

Lei non va mai oltre le righe. Il segreto?

"L'equilibrio è parte di noi, sappiamo bene qual è il nostro obiettivo, sia nei momenti belli che in quelli brutti. Cerco di usare sempre le parole migliori".

Poi è stato beccato un po' dal pubblico quando ha esultato...

"Non c'era niente in quella esultanza, solo la gioia per un risultato. Mi è dispiaciuto del seguito, ma siamo stati contenti".

Ore 23.41 finisce la conferenza stampa