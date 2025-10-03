Parma-Lecce, al Tardini ospiti speciali: Boranga, Palmisano e Pellè celebrati dal club crociato
Il match di domani tra Parma e Lecce, valido per la 6ª giornata di campionato, avrà un contorno speciale con alcuni ospiti d’eccezione legati al mondo crociato e allo sport italiano.
Prima del fischio d’inizio, si legge su ParmaLive.com, il club ducale celebrerà Lamberto Boranga, storico portiere della stagione 1978/79 che recentemente ha fatto parlare di sé per essere tornato in campo a 82 anni: per lui è pronta una maglia personalizzata, simbolo del legame ancora vivo con i colori gialloblù.
Sarà premiata anche la campionessa olimpica Antonella Palmisano, oro nella marcia 20 km ai Giochi di Tokyo 2020, che riceverà a sua volta una maglia personalizzata dal club.
Il terzo ospite speciale sarà Graziano Pellè, ex attaccante che ha vestito entrambe le maglie, chiudendo la carriera agonistica proprio con il Parma. L’ex nazionale italiano visiterà anche il Museo crociato, a suggellare il filo che lo lega ancora al club emiliano.