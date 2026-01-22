TMW Radio Morabito: "Juve, En-Nesyri operazione interessante. E su Sarri e la Lazio dico..."

L'agente Vincenzo Morabito è stato intervistato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Napoli, addio a Lucca dopo pochi mesi. Che ne pensa?

"L'esplosione di Hojlund ha creato un problema a Lucca. E' evidente che Conte non è rimasto soddisfatto del rendimento del calciatore, ma già da fine dicembre c'erano stati contatti per Lucca, che aveva declinato l'Inghilterra. Ora ha cambiato idea, è un prestito con diritto, se andrà bene il Napoli rientrerà dell'esborso, sennò il problema si ripresenterà a giugno".

Anche Lang via:

"Si boccia in parte il mercato estivo. Erano stati dei ripieghi, anche perché era stato dietro a Ndoje e poi ha ripiegato su Lang. C'erano altre alternative ma poi si è incartato il mercato stando dietro a Ndoje. Lucca ha sentito il peso della maglia. Poi hai anche un allenatore molto esigente e le cose si complicano. Su Lang avevo delle perplessità, ha un carattere particolare".

Roma, anche Bailey bocciato:

"Bailey è stato penalizzato dagli infortuni, peccato perché è un ragazzo d'oro che ha grossi problemi. Ma può capitare".

Sul testo del mercato, con molti giocatori arrivati in estate ma già via?

"Manca molto la pazienza. Alla Juve David criticatissimo, così come McKennie. Invece la pazienza premia, perché i giocatori bisogna saperli aspettare. Ok i risultati, ma non puoi mettere tutto in crisi in poco tempo dopo aver fatto un acquisto importante. Hanno faticato big come Platini in Italia, poi magari alcuni vanno a fare fortune fuori...".

Juve, si punta a En-Nesyri:

"Non si discute, è un rinforzo in più per Spalletti, detto che David è il titolare. Openda va aspettato. Ha un ingaggio molto alto però En-Nesyri, il Fenerbahce lo conosce bene Comolli, quindi è un'operazione interessante, utile alla Juve anche per il discorso Champions. Manca un esterno e per me la Juve ci proverà fino all'ultimo. In lista ci sono giocatori anche non usciti. I tifosi della Juve devono essere tranquilli, Comolli sta dimostrando di essere un dirigente di primo livello. Vlahovic ormai andrà via".

Lazio, che succede con Romagnoli?

"Siamo arrivati al capolinea. La pazienza dei tifosi è al limite, anzi è persa ormai. Mi metto nei panni di Sarri, che voglio elogiare. Qualunque si sarebbe dimesso, lui non lo fa perché attaccati ai tifosi della Lazio. E' qualcosa di assurdo quello che gli sta accadendo. Fa quello che può dopo il mercato bloccato, gli sblocchi il mercato e gli smantelli la squadra senza avere le alternative pronte? E' tutto improvvisato. Era meglio che il mercato fosse ancora bloccato".