Morabito: "Roma prima, ma ha perso due scontri diretti su due. Napoli? Conte incriticabile"

La Roma è prima in classifica, ma "aspettiamo altri scontri diretti", dice Vincenzo Morabito, operatore di mercato intervenuto al microfono di Radio Crc. L'agente si è soffermato in generale sulla Serie A, partendo dal Napoli che vive un momento molto complicato dopo gli ultimi risultati negativi (in ultimo la pesante sconfitta al Dall'Ara contro il Bologna) e lo sfogo di Antonio Conte

"Conte è un grande allenatore e De Laurentiis ha testa e sa gestire, per me continueranno ad andare d'amore e d'accordo e il Napoli presto tornerà dove deve stare. Non siamo neanche a novembre. Poi tu hai perso a Bologna dove mica vincono tutti?", le parole di Morabito riportate da Tuttonapoli.net.

"Siamo troppo frettolosi adesso - prosegue Morabito -. Anche in casa Juve si parla di scudetto con Spalletti e poi critiche col pari nel derby. Occhio ai calendari. La Roma ha avuto solo due scontri diretti e li ha persi tutti e due. Voglio vedere quando arriveranno il Napoli, la Juve e tutte le altre. Conte non lo si può criticare. Il Napoli sarà lì fino in fondo. Certo non è facile perché devi ripeterti".