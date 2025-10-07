Fuso orario, caldo torrido e basso interesse: Morace perplessa su Milan-Como a Perth

Nella giornata ieri è arrivata l'ufficialità di una decisione che già era nell'aria: la UEFA ha dato il via libera affinché Milan-Como si possa disputare a Perth, in Australia, a causa dell'inagibilità di San Siro per le Olimpiadi di Milano-Cortina. A tal proposito, La Repubblica propone tra le proprie pagine un'intervista all'ex calciatrice, allenatrice e parlamentare europea, Carolina Morace, la quale ha vissuto due anni e mezzo nella città australiana.

La donna ha evidenziato una serie di criticità legate al match a partire dal fuso orario a cui gli atleti saranno sottoposti. "E' massacrante" dice Morace "Quando qua è giorno lì è notte, e viceversa. C’è il rischio concreto di giocare pessime partite al ritorno in Italia". Dubbi anche sulla possibilità di esportare il nostro campionato in Oceania poiché se già l'Australia non è tra i principali paesi al mondo per cultura calcistica, Perth è la città con la più bassa percentuale d'interesse per questo sport.

Infine, un altro problema con cui le due squadre avranno da fare i conti saranno le alte temperature, che in quel periodo dell'anno potrebbero essere insostenibili: "Probabilmente, chi l’ha pensata non è mai stato a Perth a febbraio. Passare dal freddo italiano ai 40 gradi di lì, e ritorno, sarà costoso sia per la salute dei giocatori, sia per la performance sportiva una volta rientrati. Mi stupisce il silenzio dell’associazione calciatori".