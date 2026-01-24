Napoli, a Torino uomini contati: corsa contro il tempo per Giovane in panchina

Sono ore frenetiche per il mercato del Napoli mentre la squadra si prepara alla partenza per Torino. Ieri sono arrivate le ufficialità delle cessioni - in prestito oneroso con diritto di riscatto - di Noa Lang al Galatasaray e Lorenzo Lucca al Nottingham Forrest. Il club partenopeo ha deciso di rompere gli indugi nonostante l'emergenza numerica anche in panchina, non aspettare dunque la gara dello Stadium, raccogliendo complessivamente circa 5mln dai prestiti onerosi per sbloccare altrettanti prestiti onerosi in entrata e colmare le caselle rispettando il saldo zero imposto dal blocco soft del mercato. La prima verrà occupata da Giovane Santana do Nascimento.

Corsa contro il tempo

L'attaccante del Verona classe 2003, che costerà al massimo 20mln di euro (bonus inclusi), ma inizialmente un paio di milioni di prestito oneroso, questa mattina svolgerà le visite mediche per poi partire con la squadra per lo Stadium. Le visite non si svolgeranno né a Roma né a Castel Volturno, ma insolitamente per il Napoli a Milano, clinica La Madonnina, in modo da accorciare i tempi e prendere parte alla trasferta. Per Conte, infatti, c'è la necessità di contare da subito su un altro cambio offensivo oltre a Lukaku che resta da gestire ed ha poco minutaggio.

Emergenza totale

In attacco infatti non ci sono solo da registrare le partenze di Lucca, già ai margini da mesi con Conte, e Lang, che invece era reduce da buoni ingressi dalla panchina, ma anche l'ennesimo infortunio. David Neres infatti starà fuori ancora a lungo: dopo il consulto avuto in Inghilterraa potrebbe decidere di operarsi e quindi i tempi slitterebbero ulteriormente. Da qui la necessità di aggiungere anche un altro attaccante nei prossimi giorni. Resta out anche Anguissa che avrà bisogno di ancora di tempo e Conte domani allo Stadium faticherà a completare i cinque cambi.