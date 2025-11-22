Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali: Conte passa al 3-4-3, c'è Lang. Palladino senza '9'

Da un lato il Napoli, chiamato a riscattarsi dopo tre partite senza vittoria, ultima la pesante sconfitta contro il Bologna che ha fatto discutere per tutta la durata della sosta nazionali. Dall'altro l'Atalanta, che durante questa pausa ha cambiato allenatore, esonerando Juric e accogliendo Palladino, e che pure non se la passa bene ed è alla ricerca della svolta. Al Maradona va in scena una partita tra due squadre costrette a reagire.

Sono note le formazioni ufficiali della partita. In casa Napoli c'è il cambio modulo, con Conte che passa al 3-4-3 per sopperire all'emergenza a centrocampo (out De Bruyne, Anguissa e Gilmour) e lancia Beukema in difesa con Rrahmani e Buongiorno. Riposa Politano, sostituito da Neres nel ridente d'attacco, con Lang che ha una grande chance dall'altro lato e Hojlund in mezzo. Dall'altro lato Palladino sceglie di giocarsela senza un vero 9 e col tridente leggero: Pasalic e Lookman alle spalle di De Ketelaere. Ecco i due schieramenti.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Højlund, Neres. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino

Allenatore: Antonio Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini, Krstovic

Allenatore: Raffaele Palladino.