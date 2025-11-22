Carrarese, Calabro: "Non siamo stati incisivi, c'erano i presupposti per passare in vantaggio"

Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro la Reggiana. Le sue parole raccolte da voceapuana.com: "Abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano per gran parte della gara, ma non siamo stati incisivi come al solito,” ha commentato il tecnico degli azzurri. “È venuta meno un po’ di brillantezza nelle scelte e nelle valutazioni finali, soprattutto negli ultimi 30 metri, non tanto nel reparto avanzato. I primi 25 minuti li abbiamo giocati benissimo, c’erano tutti i presupposti per passare in vantaggio. Tante situazioni che, se gestite meglio, potevano essere concretizzate".

Calabro ha riconosciuto la forza dell’avversario: "Avevamo di fronte una squadra cinica e forte nelle ripartenze, che con i cambi si rende spesso molto pericolosa. Nelle partite bloccate, quando hai una squadra che ti chiude tutti i varchi, gli episodi sono decisivi. Se butti dentro una delle palle gol create, lo scenario tattico cambia. Così come, se non fai gol, rischi di perderla, e per bravura del nostro portiere non è successo. Prendiamo un punto che in questa categoria è fondamentale anche per muovere la classifica".

Un plauso particolare è andato a un giovane: "Sono soddisfatto di Rubino, aveva già dimostrato le sue qualità. Si è messo a disposizione anche in fase di non possesso, è stato molto bravo".

Sul fronte difensivo, il mister si è detto soddisfatto: "Tornare a subire zero gol è un dato importante, mi è piaciuta molto la prestazione del trio difensivo nel primo e nel secondo tempo". Riguardo a un eventuale calo di intensità, Calabro è categorico: "Non credo sia mancata la ‘bava alla bocca’, questa squadra la mette sempre. A volte può sembrare di non avere il piglio giusto, ma non è così, vedo come questi ragazzi lavorano e si impegnano durante la settimana".

Infine, il tecnico attende con ansia l’inaugurazione della nuova “Nord”: "Non vedo l’ora di vedere la curva completata, siamo abituati ad avere uno stadio molto rumoroso e questo indubbiamente ci è mancato".