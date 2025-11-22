Serie C, i parziali delle 17:30: vince la Pianese, in parità la sfida tra Ravenna e Gubbio
Si sono chiuse le prime frazioni nei match di Serie C iniziati alle ore 17:30, con diversi risultati già orientati e qualche risposta importante nel finale. Al “Benelli” il Ravenna riesce a rimettere in equilibrio un avvio shock: il Gubbio colpisce subito con Di Marco dopo appena un minuto, ma al 33' La Mantia firma l’1-1 che manda le squadre negli spogliatoi in parità.
Partita indirizzata invece alla Pianese, protagonista di un uno-due letale contro il Forlì: Bellini apre al 32', Bertini M. raddoppia due minuti più tardi fissando il parziale sul 2-0 e regalando ai padroni di casa un primo tempo in pieno controllo.
Sorride anche il Picerno, che a Monopoli trova il colpo esterno: Abreu al 29' realizza lo 0-1, difeso con ordine fino al riposo. Resta invece bloccata Virtus Verona–Triestina, con 45 minuti senza reti né particolari emozioni: 0-0 all’intervallo. Gol e risposte a vicenda tra Arzignano Valchiampo e Dolomiti Bellunesi: ospiti avanti al 12' con Mignanelli, ma Toniolo allo scadere (45') riporta il match sull’1-1.
Ravenna – Gubbio 1-1
1' Di Marco (G), 33' La Mantia (R)
Pianese – Forlì 2-0
32' Bellini (P), 34' Bertini M (P)
Monopoli – Picerno 0-1
29' Abreu (PIC)
Virtus Verona – Triestina 0-0
Nessun marcatore
Arzignano Valchiampo – Dolomiti Bellunesi 1-1
12' Mignanelli (DB), 45' Toniolo (A)