Allegri poteva allenare l'Inter: "Lo sanno tutti, dovevo scegliere tra loro, la Juve e il Real"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, avrebbe potuto essere in questo momento (o comunque nel recentissimo passato) anche sulla panchina degli avversari, degli odiati rivali cittadini dell'Inter. Lo ha confessato lo stesso tecnico rossonero introducendo il Derby della Madonnina in conferenza stampa.

Ha raccontato, nello specifico, Allegri: "Lo sanno tutti, c'è stato l'anno in cui sono tornato alla Juventus che in una notte ho dovuto prendere una decisione: andare alla Juve, andare all'Inter o andare al Real. Con il presidente Marotta ci siamo tolti grandi soddisfazioni, sta facendo un gran lavoro all'Inter. Per vincere le partite bisogna essere pragmatici e concreti".

Entrando poi anche nelle pieghe della partita, ad Allegri è stato fatto notare come secondo i bookmaker l'Inter sia ampiamente favorita rispetto al suo Milan. Ha risposto l'allenatore del Diavolo su questo: "L'Inter è una squadra forte e ed è in un ottimo momento, così come noi. Conosciamo le loro qualità: è quella che in Italia tira di più ed è quella che concede meno. Nelle grandi partite sono i dettagli che fanno la differenza".

