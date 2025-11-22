Serie B, le formazioni ufficiali di Bari-Frosinone: Gytkjaer sfida Kone
Alle 19:30 si giocherà l'ultima gara di oggi in Serie B, valida per la 13esima giornata. Al San Nicola il Bari ospita il Frosinone, ecco le scelte dei due tecnici:
Bari (3-5-2): Cerofolini, Meroni, Vicari (c), Nikolaou, Dickmann, Pagano, Verreth, Castrovilli, Antonucci, Moncini, Gytkjaer. A disp.: Pissardo, Burgio, Bellomo, Kassama, Rao, Maggiore, Partipilo, Pucino, Braunoder, Mane, Cerri. All. F. Caserta
Frosinone (4-3-3): Palmisani, Calvani, Ghedjemis, Koutsoupias, Raimondo, Calò, Kvernadze, Oyono Ant., Monterisi (c), Bracaglia, Kone. A disp.: Sherri, Pisseri, Cittadini, Marchizza, Gelli Jac., Gelli Fra., Cichella, Grosso, Corrado, Oyono Jer., Zilli, Vergani. All. M. Alvini
SERIE B, 13ª GIORNATA
Avellino-Empoli 0-2
17' Elia, 45'+2 Saporiti
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Sabato 22 novembre
Ore 17:15 - Padova-Venezia 0-1 (risultato al 45’)
9’ Busio (V)
Ore 19:30 - Bari-Frosinone
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
Già giocata
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
CLASSIFICA
Monza 26
Modena 25
Cesena 23
Frosinone 22
Venezia 19
Palermo 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16
Catanzaro 16**
Reggiana 16
Carrarese 15
Empoli 14
Padova 14
Virtus Entella 14
Bari 13*
Südtirol 12
Mantova 11
Pescara 9**
Spezia 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più