Juventus, Kalulu: "Dobbiamo 'ammazzare' l'avversario quando possibile. Il rigore c'era"
Per analizzare il pareggio tra Fiorentina e Juventus ha parlato in conferenza stampa il difensore bianconero Pierre Kalulu. Queste le sue parole: “Partita su un campo difficile, noi abbiamo concessi troppi errori. Ci abbiamo provato fino alla fine ma non è stato sufficiente. Siamo consapevoli di dover migliorare e siamo fiduciosi per affrontare le prossime gare”
Cosa le chiede di diverso Spalletti?
“Non mi piace troppo parlare di queste cose tattiche e fare paragoni con il passato. Non voglio dire ca**ate (ride, ndr)”.
Da dove nascono le vostre difficoltà?
“Quando abbiamo il vantaggio su una squadra dovremmo ‘ammazzare’ di più l’avversario e non sempre ci riesce, così lasciamo gli avversari con la speranza di fare qualcosa e in Serie A non vuoi fare certi errori”.
Come giudica l’episodio del rigore?
“Devo rivedere l’azione ma secondo me Vlahovic è stato strattonato. Per me era rigore”.
Ha visto Vlahovic nervoso?
“No, lui non era nervoso. Ha accusato i cori: è normale per un essere umano. Sono gesti brutti da vedere e da sentire”.