Live TMW Juventus, Kalulu: "Dobbiamo 'ammazzare' l'avversario quando possibile. Il rigore c'era"

Per analizzare il pareggio tra Fiorentina e Juventus ha parlato in conferenza stampa il difensore bianconero Pierre Kalulu. Queste le sue parole: “Partita su un campo difficile, noi abbiamo concessi troppi errori. Ci abbiamo provato fino alla fine ma non è stato sufficiente. Siamo consapevoli di dover migliorare e siamo fiduciosi per affrontare le prossime gare”

Cosa le chiede di diverso Spalletti?

“Non mi piace troppo parlare di queste cose tattiche e fare paragoni con il passato. Non voglio dire ca**ate (ride, ndr)”.

Da dove nascono le vostre difficoltà?

“Quando abbiamo il vantaggio su una squadra dovremmo ‘ammazzare’ di più l’avversario e non sempre ci riesce, così lasciamo gli avversari con la speranza di fare qualcosa e in Serie A non vuoi fare certi errori”.

Come giudica l’episodio del rigore?

“Devo rivedere l’azione ma secondo me Vlahovic è stato strattonato. Per me era rigore”.

Ha visto Vlahovic nervoso?

“No, lui non era nervoso. Ha accusato i cori: è normale per un essere umano. Sono gesti brutti da vedere e da sentire”.