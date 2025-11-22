Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 15ª giornata: bene il Lumezzane. Nel Girone C ok il Trapani. Casarano superstar

Serie C, 15ª giornata: bene il Lumezzane. Nel Girone C ok il Trapani. Casarano superstar
Claudia Marrone
Oggi alle 16:32Serie C
Claudia Marrone

Con la serata di ieri, e i primi tre anticipi, ha preso il via la 15ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi interamente nella serata di lunedì, come ormai consueto per il campionato.

Alle 14:30, però, ha preso il via il sabato di terza serie, con le partite che si sono da poco concluse. Nel Girone A, vittoria quasi in extremis per la Pro Vercelli, ma ben più preziosa è quella del Lumezzane che si porta verso una più tranquilla zona di classifica, mentre nel Girone C vola il Casarano, che inizia a metter pressioni alle squadre di vertice; bene anche il Trapani, e sostanzialmente anche il Siracusa, che trova il pareggio quando si è già oltre il 90'. Sorride poi anche la Casertana.

Di seguito, programma completo e classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 15ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Pro Patria-Pergolettese 3-1
14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)
AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1
15' Caccavo
Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0
81' Akpa Akpro
Sabato 22 novembre
Ore 17:30 - Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Virtus Verona-Triestina
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Trento-Inter U23
Ore 14:30 - Union Brescia-Vicenza
Ore 14:30 - Novara-Renate
Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto
Ore 20:30 - Lecco-Cittadella

Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24**, Inter U23 22*, Pro Vercelli 22**, Trento 20, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16**, Giana Erminio 16, Lumezzane 16**, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13**, Pro Patria 12**, Virtus Verona 11, Triestina -9

* una partita in meno
** una partita in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Audace Cerignola-Crotone 2-0
61' Gambale, 67' Cretella
Giugliano-Casarano 1-3
13' Gega (C), 17' La Vardera (G), 45'+2 Cajazzo (C), 61' Guastamacchia (C)
Siracusa-Team Altamura 1-1
23' Poli (T), 90'+4 Di Paolo (S)
Sorrento-Casertana 0-1
37' Proia (C), 66' Bolsius (S)
Trapani-Foggia 3-1
3' Giron (T), 9' Fischnaller (T), 35' Minelli (F), 38' Grandolfo (T)
Sabato 22 novembre
Ore 17:30 - Monopoli-Picerno
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Cavese-Atalanta U23
Ore 14:30 - Catania-Latina
Ore 14:30 - Cosenza-Benevento
Ore 17:30 - Salernitana-Potenza

Classifica - Salernitana 30*, Benevento 29*, Catania 28*, Cosenza 26*, Casarano 24, Monopoli 22*, Casertana 22*, Crotone 21, Trapani 20, Audace Cerignola 19, Potenza 19*, Atalanta U23 17**, Cavese 16*, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14*, Sorrento 13, Siracusa 13, Foggia 11, Picerno 10*

* una partita in meno
** due partita in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocata
Bra-Pontedera 2-0
9' De Biase, 90'+1 Dimatteo
Sabato 22 novembre
Ore 17:30 - Pianese-Forlì
Ore 17:30 - Ravenna-Gubbio
Ore 20:30 - Carpi-Rimini
Domenica 23 novembre
Ore 14:30 - Ascoli-Arezzo
Ore 14:30 - Ternana-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso
Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Livorno-Torres
Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Carpi 21, Campobasso 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 18*, Juventus Next Gen 17*, Pianese 17, Sambenedettese 16, Pontedera 15**, Bra 13**, Livorno 11, Perugia 9, Torres 8, Rimini -2

* una partita in meno
** una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand... Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Crisi di talenti in Italia? L'ex Anderlecht Sarcì: "No, il problema è la formazione"... Crisi di talenti in Italia? L'ex Anderlecht Sarcì: "No, il problema è la formazione"
Altre notizie Serie C
Serie C, 15ª giornata: bene il Lumezzane. Nel Girone C ok il Trapani. Casarano superstar... Serie C, 15ª giornata: bene il Lumezzane. Nel Girone C ok il Trapani. Casarano superstar
Serie C, 15ª giornata: Trapani con ampio vantaggio, nel Girone C tre squadre corsare... Serie C, 15ª giornata: Trapani con ampio vantaggio, nel Girone C tre squadre corsare dopo 45'
Il Ravenna cala il colpo a centrocampo. Raggiunto l'accordo con l'ex Cagliari Viola... Il Ravenna cala il colpo a centrocampo. Raggiunto l'accordo con l'ex Cagliari Viola
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Adesso arriva la conferma. Mister Curioni è stato esonerato dalla Pergolettese UfficialeAdesso arriva la conferma. Mister Curioni è stato esonerato dalla Pergolettese
Sorrento, Shaw: "Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione"... Sorrento, Shaw: "Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione"
Pergolettese, il ds Bolis ammette: "Periodo negativo, il più brutto degli ultimo... Pergolettese, il ds Bolis ammette: "Periodo negativo, il più brutto degli ultimo anni"
Pontedera, Menichini: "Pallone gettato in campo dalla panchina del Bra, gesto non... Pontedera, Menichini: "Pallone gettato in campo dalla panchina del Bra, gesto non bello"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
3 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
4 Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Conte torna a tre, Palladino con Lookman
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.1 Allegri poteva allenare l'Inter: "Lo sanno tutti, dovevo scegliere tra loro, la Juve e il Real"
Immagine top news n.2 L'appello di Buffon: "Basta stupidi giochi al massacro. Cerchiamo di voler più bene all’Italia"
Immagine top news n.3 Il talento spagnolo a una cifra da occasione: Mendoza, il no al Como e l'interesse Juve
Immagine top news n.4 Inter, vigilia del derby ad Appiano. Ballottaggio a centrocampo per Chivu
Immagine top news n.5 Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Immagine top news n.6 Praxis Capital Management investe nel Cagliari: ma Giulini manterrà il controllo del club
Immagine top news n.7 Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.2 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.3 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese-Roma, i convocati di Nicola: recuperati Pezzella e Grassi
Immagine news Serie A n.2 Thiago Silva accostato a un ritorno al Milan, Allegri: "Per il mercato c'è la società..."
Immagine news Serie A n.3 Verona, tridente Orban, Giovane e Mosquera? Zanetti: "Valuto, non mi piace improvvisare"
Immagine news Serie A n.4 Ancora Pobega! Doppietta in 6 minuti dell'ex Milan e 2-0 per il Bologna con l'Udinese
Immagine news Serie A n.5 Cagliari in vantaggio sul Genoa: prima doppietta in Serie A per Borrelli
Immagine news Serie A n.6 Parma, tifosi presenti al Mutti Training Center per caricare la squadra: le immagini
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-Venezia, le formazioni ufficiali: tra i biancoscudati, Andreoletti vara Ghiglione dal 1'
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Abate: "Quella contro la Samp è una gara in cui mettere l'elmetto. Lo faremo"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: "Col SudTirol serve consapevolezza. Non dobbiamo aver paura di esser bravi"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 13ª giornata: ancora Tiritiello per l'Entella. Avanti anche l'Empoli ad Avellino
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Possanzini: "Con lo Spezia uno scontro salvezza, ma serve mantenere la calma"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani: "Monza completo sotto tutti gli aspetti, ma sapremo far leva sul nostro valore"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 15ª giornata: bene il Lumezzane. Nel Girone C ok il Trapani. Casarano superstar
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 15ª giornata: Trapani con ampio vantaggio, nel Girone C tre squadre corsare dopo 45'
Immagine news Serie C n.3 Il Ravenna cala il colpo a centrocampo. Raggiunto l'accordo con l'ex Cagliari Viola
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Immagine news Serie C n.5 Adesso arriva la conferma. Mister Curioni è stato esonerato dalla Pergolettese
Immagine news Serie C n.6 Sorrento, Shaw: "Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Roma, allo Zini arriva la capolista
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Verona-Parma, la corsa salvezza passa dal Bentegodi
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Napoli Atalanta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Women, intervento al menisco mediale per Emilie Haavi. Il report medico
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.6 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…