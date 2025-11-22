Serie C, 15ª giornata: bene il Lumezzane. Nel Girone C ok il Trapani. Casarano superstar

Con la serata di ieri, e i primi tre anticipi, ha preso il via la 15ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi interamente nella serata di lunedì, come ormai consueto per il campionato.

Alle 14:30, però, ha preso il via il sabato di terza serie, con le partite che si sono da poco concluse. Nel Girone A, vittoria quasi in extremis per la Pro Vercelli, ma ben più preziosa è quella del Lumezzane che si porta verso una più tranquilla zona di classifica, mentre nel Girone C vola il Casarano, che inizia a metter pressioni alle squadre di vertice; bene anche il Trapani, e sostanzialmente anche il Siracusa, che trova il pareggio quando si è già oltre il 90'. Sorride poi anche la Casertana.

Di seguito, programma completo e classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 15ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Pro Patria-Pergolettese 3-1

14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)

AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1

15' Caccavo

Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0

81' Akpa Akpro

Sabato 22 novembre

Ore 17:30 - Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi

Ore 17:30 - Virtus Verona-Triestina

Domenica 23 novembre

Ore 12:30 - Trento-Inter U23

Ore 14:30 - Union Brescia-Vicenza

Ore 14:30 - Novara-Renate

Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto

Ore 20:30 - Lecco-Cittadella

Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24**, Inter U23 22*, Pro Vercelli 22**, Trento 20, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16**, Giana Erminio 16, Lumezzane 16**, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13**, Pro Patria 12**, Virtus Verona 11, Triestina -9

* una partita in meno

** una partita in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Audace Cerignola-Crotone 2-0

61' Gambale, 67' Cretella

Giugliano-Casarano 1-3

13' Gega (C), 17' La Vardera (G), 45'+2 Cajazzo (C), 61' Guastamacchia (C)

Siracusa-Team Altamura 1-1

23' Poli (T), 90'+4 Di Paolo (S)

Sorrento-Casertana 0-1

37' Proia (C), 66' Bolsius (S)

Trapani-Foggia 3-1

3' Giron (T), 9' Fischnaller (T), 35' Minelli (F), 38' Grandolfo (T)

Sabato 22 novembre

Ore 17:30 - Monopoli-Picerno

Domenica 23 novembre

Ore 12:30 - Cavese-Atalanta U23

Ore 14:30 - Catania-Latina

Ore 14:30 - Cosenza-Benevento

Ore 17:30 - Salernitana-Potenza

Classifica - Salernitana 30*, Benevento 29*, Catania 28*, Cosenza 26*, Casarano 24, Monopoli 22*, Casertana 22*, Crotone 21, Trapani 20, Audace Cerignola 19, Potenza 19*, Atalanta U23 17**, Cavese 16*, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14*, Sorrento 13, Siracusa 13, Foggia 11, Picerno 10*

* una partita in meno

** due partita in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocata

Bra-Pontedera 2-0

9' De Biase, 90'+1 Dimatteo

Sabato 22 novembre

Ore 17:30 - Pianese-Forlì

Ore 17:30 - Ravenna-Gubbio

Ore 20:30 - Carpi-Rimini

Domenica 23 novembre

Ore 14:30 - Ascoli-Arezzo

Ore 14:30 - Ternana-Juventus Next Gen

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso

Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Livorno-Torres

Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Carpi 21, Campobasso 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 18*, Juventus Next Gen 17*, Pianese 17, Sambenedettese 16, Pontedera 15**, Bra 13**, Livorno 11, Perugia 9, Torres 8, Rimini -2

* una partita in meno

** una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva