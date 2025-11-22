Ternana, sfida da dentro o fuori per Liverani contro la Juventus NG. Pettinari verso il forfait

La partita di domani contro la Juventus Next Gen potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale non solo per la stagione della Ternana, ma anche per il futuro di Fabio Liverani, confermato in panchina dopo giorni di incertezze. Il tecnico umbro, finito al centro delle voci su un possibile esonero dopo una serie di risultati deludenti, si giocherà una parte importante della sua permanenza al Liberati proprio contro i giovani bianconeri.

La Ternana arriva infatti da quattro pareggi consecutivi, una striscia che non ha placato le critiche e che, al contrario, ha acuito il senso di stagnazione che circonda l’ambiente rossoverde. Le prestazioni sono apparse altalenanti e la squadra fatica a trovare continuità, identità e cinismo sotto porta. Elementi che Liverani dovrà riuscire a recuperare in un match in cui ogni dettaglio potrà risultare decisivo, soprattutto sul piano mentale.

A complicare ulteriormente la situazione si aggiungono le condizioni fisiche di Stefano Pettinari, uno dei riferimenti offensivi della squadra. L’attaccante ha svolto anche nelle ultime ore lavoro differenziato, come riportato da Il Messaggero, e la sua disponibilità per la gara contro la Juventus Next Gen appare sempre più remota. Una possibile assenza pesante, che costringerebbe Liverani a rivedere i piani offensivi e a ridisegnare l’attacco in un match già di per sé delicatissimo.