Napoli, avvio shock: il gol subito da Strefezza è il più veloce dai tempi di Palacio al Bologna
Partenza da incubo per il Napoli, trafitto praticamente al primo respiro della sfida contro il Parma. Bastano appena 33 secondi ai ducali per sbloccare il risultato con una giocata rapida ed efficace: lancio lungo, sponda di Elphege e inserimento perfetto di Strefezza, che controlla e conclude a giro trovando il palo prima del gol.
Un avvio che sorprende completamente la squadra azzurra e che entra subito nelle statistiche. Secondo i dati Opta, infatti, si tratta della rete più veloce subita dal Napoli in Serie A negli ultimi anni. Per trovare un precedente bisogna tornare al 28 gennaio 2018, quando Rodrigo Palacio colpì dopo appena 24 secondi con la maglia del Bologna.
Un dato che certifica l’impatto negativo dell’approccio alla gara, costringendo il Napoli a inseguire sin dai primissimi istanti di gioco.