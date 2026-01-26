Napoli, caccia all'esterno offensivo: il nome nuovo è quello Alisson Santos dello Sporting CP

Il Napoli continua a muoversi alla ricerca di un esterno sinistro e ha avviato un primo sondaggio per Alisson Santos, ala offensiva brasiliana classe 2002 in forza allo Sporting CP. L’operazione viene valutata sulla base di un prestito, ma il club portoghese attribuisce al giocatore una valutazione elevata, elemento che rende la trattativa tutt’altro che semplice.

Resta da capire se lo Sporting, dopo gli arrivi di Faye e Luis Guilherme, sarà disposto a privarsi del brasiliano nel corso di questa finestra di mercato. Il tentativo del Napoli, comunque, è concreto e i contatti sono in corso.

In stagione Alisson Santos ha totalizzato 17 presenze in Liga Portugal, mettendo a referto un assist, mentre il suo rendimento è stato più incisivo in Champions League, dove ha collezionato 7 apparizioni realizzando due reti, entrambe decisive contro Marsiglia e Kairat Almaty. Loi riporta Sky.