Ds Napoli: "Alisson funzionale al nostro futuro ma dipenderà da lui". Il punto sul riscatto

L'impatto di Alisson Santos col Napoli è stato ottimo, dopo l'iniziale scetticismo nelle ore del suo arrivo in azzurro dallo Sporting CP. L?esterno offensivo brasiliano ha trovato subito spazio nell'undici di Antonio Conte, col direttore sportivo giovanni Manna che ha così parlato della sua situazione:

"Pensiamo possa essere funzionale al nostro futuro ma dipenderà da lui e da come performerà", ha ammesso il dirigente. Aggiungendo poi anche un'altra postilla: "C'è un diritto già definito, non c'è bisogno di fare nulla". Insomma, fra le righe Manna ha fatto capire che se le prestazioni dovessero continuare ad essere di questo livello, in estate le possibilità di riscatto saranno molto alte.

Il giocatore è arrivato al Napoli a gennaio in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting CP. Per prelevarlo nella sessione invernale, Manna ha messo sul piatto del club portoghese 3 milioni di euro come prestito oneroso, a cui è stato appicciato un diritto di riscatto da 16,5 milioni che porterebbe il totale del suo cartellino a sfiorare i 20 milioni complessivi. Una cifra importante ma accessibile per il Napoli, soprattutto considerando le potenzialità che ha messo in mostra il brasiliano. Ad oggi le sensazioni portano a pensare ad un riscatto e quindi a una permanenza in azzurro anche il prossimo anno, ma come già detto molto dipenderà dalle prestazioni di queste ultime 10 giornate di campionato.