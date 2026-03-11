Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, senti Rastelli: "Alisson un capolavoro del mercato, è un giocatore che fa la differenza"

Napoli, senti Rastelli: "Alisson un capolavoro del mercato, è un giocatore che fa la differenza"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 21:45Serie A
Tommaso Bonan

"Parlando di Gutierrez e della sua duttilità, penso che tutti gli allenatori provino giocatori in ruoli diversi, soprattutto vedendoli spesso in allenamento". Così l'allenatore Massimo Rastelli, intervenuto oggi su Radio CRC: "Quando alleni le contrapposizioni, ad esempio, chi non fa il titolare ha la possibilità di mettersi più in mostra facendo la parte dell’avversario. Ci sono calciatori che cambiando ruolo hanno cambiato la loro carriera.

"Se il Napoli ha reagito bene agli ultimi infortuni? Faccio una premessa, l’Inter ha perso qualche giocatore ultimamente e si sta vedendo quanto sia in difficoltà. Il Napoli è stato bravo a fare un ottimo campionato, nonostante tutte le difficoltà. Il Mondiale inoltre, sarà sicuramente uno stimolo in più per i calciatori per mettersi in mostra. I partenopei nonostante le peripezie stanno ritrovando i loro campioni, che possono permettere alla squadra di fare un bel finale di stagione, in vista anche della Coppa del Mondo.

Napoli-Milan? Il Napoli deve avere l’ambizione di arrivare seconda; mancano ancora 10 gare e ha recuperato giocatori importanti. I rossoneri sono cresciuti molto e probabilmente saranno rammaricati avendo perso tantissimi punti con le squadre ‘piccole’. Con quei punti in classifica, adesso sarebbero impegnati in un testa a testa con l’Inter, quindi è una squadra che avendo tutta la settimana a disposizione può dare fastidio ai nerazzurri, come dimostrato anche dal derby. Hanno due o tre campioni che fanno la differenza, dando coraggio anche agli altri calciatori in rosa. Inoltre hanno un allenatore di grande esperienza, pragmatico e concreto. Prima del derby il campionato sembrava chiuso, adesso invece potrebbe regalarci un finale diverso.

Per quanto riguarda Alisson Santos a me piace tantissimo, è stato un grandissimo colpo del Napoli. Il mercato di gennaio è difficilissimo; individuare un profilo così giovane, che è entrato subito nei meccanismi e pagandolo il giusto è stato un capolavoro. È un giocatore che serviva al Napoli, soprattutto dopo l’infortunio di Neres, perché nel calcio questi giocatori che saltano l’uomo fanno la differenza".

Articoli correlati
Rastelli gioca la lotta-salvezza: "Dal Lecce a Fiorentina e Cagliari, chi rischia... Rastelli gioca la lotta-salvezza: "Dal Lecce a Fiorentina e Cagliari, chi rischia di più"
Dopo due anni Rastelli può ripartire dalla Serie D: è un'idea per la Scafatese Dopo due anni Rastelli può ripartire dalla Serie D: è un'idea per la Scafatese
Rastelli: "Fiorentina, una vittoria punto di partenza e con la Juve può essere la... Rastelli: "Fiorentina, una vittoria punto di partenza e con la Juve può essere la partita giusta"
Altre notizie Serie A
Dalla Spagna sono sicuri: l'Atletico segue da vicino Gila, ma un'italiana è in vantaggio... Dalla Spagna sono sicuri: l'Atletico segue da vicino Gila, ma un'italiana è in vantaggio
Napoli, Gutierrez: "Che emozione il gol con la Fiorentina. Lecce? Vogliamo vincere"... Napoli, Gutierrez: "Che emozione il gol con la Fiorentina. Lecce? Vogliamo vincere"
Gasperini e Svilar alla vigilia di Europa League, pari fra Bayer e Arsenal: le top... Gasperini e Svilar alla vigilia di Europa League, pari fra Bayer e Arsenal: le top news delle 22
La Cenerentola di Champions si diverte: super Bodo Glimt, Sporting sotto 0-2 al 45'... La Cenerentola di Champions si diverte: super Bodo Glimt, Sporting sotto 0-2 al 45'
Calcio spettacolo al Parco dei Principi: PSG avanti sul Chelsea all'intervallo, 2-1... Calcio spettacolo al Parco dei Principi: PSG avanti sul Chelsea all'intervallo, 2-1
Un, dos, tres: Valverde è uno spettacolo, il Real domina il Manchester City nei primi... Un, dos, tres: Valverde è uno spettacolo, il Real domina il Manchester City nei primi 45'
Napoli, senti Rastelli: "Alisson un capolavoro del mercato, è un giocatore che fa... Napoli, senti Rastelli: "Alisson un capolavoro del mercato, è un giocatore che fa la differenza"
Benvenuti al Federico Valverde show: tripletta dell'uruguaiano, Manchester City al... Benvenuti al Federico Valverde show: tripletta dell'uruguaiano, Manchester City al tappeto
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Roma, Paulo Dybala a un passo dall'addio. Rinnovo praticamente impossibile
4 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
5 Juventus, servono 25 milioni entro giugno. Gatti il primo indiziato alla cessione
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Kinsky rompe il silenzio: "Dal sogno all'incubo fino a sognare di nuovo"
Immagine top news n.1 Roma, Svilar: "Vincere l'Europa League? Intanto proveremo a passare questo turno"
Immagine top news n.2 Roma, Gasperini: "In attacco siamo in emergenza. Con Pellegrini non parliamo di futuro"
Immagine top news n.3 Niente da fare per Verratti: dolore al ginocchio, Gattuso costretto a rinunciare all'ex PSG
Immagine top news n.4 Sarà derby fra Inter e Milan anche sul calciomercato: l'obiettivo comune per l'estate è Mario Gila
Immagine top news n.5 L'Iran si ritira dai Mondiali. Cosa dicono le regole FIFA sulla sostituzione
Immagine top news n.6 L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni
Immagine top news n.7 Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.2 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.3 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.4 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Altre Notizie n.2 Champions League, chi ha fatto la figura peggiore tra le italiane? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Mangone: "Bologna-Roma sarà grande sfida. Gasp non penserà al Como"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Gutierrez: "Che emozione il gol con la Fiorentina. Lecce? Vogliamo vincere"
Immagine news Serie A n.2 Gasperini e Svilar alla vigilia di Europa League, pari fra Bayer e Arsenal: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.3 La Cenerentola di Champions si diverte: super Bodo Glimt, Sporting sotto 0-2 al 45'
Immagine news Serie A n.4 Calcio spettacolo al Parco dei Principi: PSG avanti sul Chelsea all'intervallo, 2-1
Immagine news Serie A n.5 Un, dos, tres: Valverde è uno spettacolo, il Real domina il Manchester City nei primi 45'
Immagine news Serie A n.6 Napoli, senti Rastelli: "Alisson un capolavoro del mercato, è un giocatore che fa la differenza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, testa al Venezia con un occhio all'infermeria. Ma torna in gruppo Conti
Immagine news Serie B n.2 Non solo il nuovo allenatore. In casa Empoli c'è anche un rinnovo: Shpendi prolunga fino al 2029
Immagine news Serie B n.3 Busio dopo il rinnovo: "Felice di poter continuare questo percorso con il Venezia"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Fusi chiama alla concentrazione: "Certo che torneremo a portare a casa dei punti"
Immagine news Serie B n.5 Rinnovo a centrocampo per il Venezia. Busio prolunga fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie B n.6 Il saluto di Foti: "Forza Samp, spingi verso la salvezza in queste nove finali"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Serie C n.2 Dai 12 clean sheet ai 13 risultati utili consecutivi. Drago: "Lumezzane, prendiamoci i playoff"
Immagine news Serie C n.3 La Pergolettese blinda Jaouhari: il centrocampista ha prolungato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.4 Benevento verso la Serie B. Mastella: "Durante i miei mandati ho portato fortuna"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, gli allenatori delle giovanili fanno scuola: tre giorni in Grecia con l'Olympic
Immagine news Serie C n.6 Novara, la trappola della "pareggite": perché Dossena sta correndo verso un record pericoloso
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro Italiano
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coppa Italia? Con la Juventus è ancora tutto aperto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Coppa Italia obiettivo stagionale, vogliamo arrivare in finale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, il risultato della semifinale di andata: la Juve batte la Fiorentina 2-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, c'è la Coppa Italia. Glionna: "Contro la Roma cercheremo maggior concretezza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile alla vigilia della semifinale di Coppa. Rossettini: "Altra gara da vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia U17, al via il Round 2 di qualificazione all'Europeo: le convocate del tecnico Leandri
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?