Napoli, con il Qarabag si riparte dal 3-4-2-1: ma Politano insidia Lang per una maglia dal 1'

La Champions League per svoltare. Il Napoli ha ripreso il campionato con il piede giusto. La sosta ha portato ossigeno in una squadra reduce dalla sconfitta in casa del Bologna e contro l'Atalanta ha disputato una prova importante superando la squadra del neo tecnico Raffaele Palladino per 3-1 tenendo il passo della Roma capolista in classifica. Adesso però è il momento di concentrarsi sul torneo europeo visto che domani sera alle 21 al "Maradona" arriverà il Qarabag per quinta giornata della fase "campionato".

Migliorare il piazzamento

E la squadra di Antonio Conte è alla ricerca di conferma ma soprattutto dei tre punti per migliorare la propria classifica. In questo momento i partenopei occupano la 24a piazza che comunque vuol dire qualificazione ma attraverso i playoff. Con un successo, analizzando anche il calendario, si potrebbe anche puntare, se non ai primi otto posti, a migliorare la posizione per avere un piazzamento migliore in vista degli spareggi.

Una novità di formazione?

E il mister salentino ha a disposizione ancora un giorno per provare gli ultimi automatismi tattici e soprattutto la formazione che scenderà in campo domani sera. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si dovrebbe andare verso la conferma della squadra che è scesa in campo sabato contro la Dea con un'unica possibile eccezione: l'impiego dal primo minuto di Matteo Politano al posto di Noah Lang alle spalle di Hojlund.