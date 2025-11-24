Napoli, Conte sta per rivedere la luce: Lukaku sulla via del ritorno, poi gli altri big

Il Napoli, archiviato il successo contro l'Atalanta, torna a pensare alla Champions: contro il Qarabag, domani, oltre a Spinazzola e Gilmour mancheranno i soliti, gli altri infortunati: Meret, De Bruyne, Lukaku e ovviamente l’ultimo della lista, Anguissa. Ma Conte sta per ritrovare giocatori importantissimi per il proprio modo di giocare, sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Il primo a tornare, infatti, sarà Romelu Lukaku, out dal 14 agosto, giorno del ko in amichevole con l’Olympiacos a causa di una lesione al retto femorale della coscia sinistra. L’obiettivo è riaccoglierlo in gruppo questa settimana.

Bisognerà aspettare il 2026 per i due Fab, Anguissa e De Bruyne. Anguissa (che in Nazionale ha rimediato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra) può tornare per Juve-Napoli del 25 gennaio. Per De Bruyne il rientro è previsto tra febbraio e marzo, dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale con successivo intervento.

Nessun problema per Hojlund e Rrahmani, che saranno regolarmente a disposizione: le sostituzioni di sabato sono state condizionate dalla fatica. Salteranno la notte del Maradona, invece, Gilmour e Spinazzola, ancora alle prese con i rispettivi problemi agli adduttori che li hanno esclusi dalle ultime tre. E come loro anche gli altri infortunati Anguissa, De Bruyne, Meret e Lukaku, e i fuori lista UEFA Marianucci e Mazzocchi.