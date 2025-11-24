Padovan: "Il calcio anni sessanta esiste ancora, lo gioca il Milan di Allegri"
"Il calcio anni sessanta esiste ancora", scrive il noto giornalista Giancarlo Padovan in un editoriale sul Messaggero Veneto. "Lo gioca il Milan di Massimiliano Allegri, l'ultimo depositario di difesa e contropiede, lo speculatore del primo non prenderle, l'allenatore che difende undici contro undici e, spesso, si attacca alle prodezze del portiere.
Questa volta Maignan, che ha parato tutto, compreso un rigore dell'ex infallibile Calhanoglu, venendo salvato due volte dai legni della porta. Doveva vincere l'Inter, invece ha vinto il Milan. Purtroppo per gli interisti una colpa c'è: avere un portiere (lo svizzero Sommer) meno bravo del francese. I rossoneri sono secondi, l'Inter al quarto stop, solo quarta. Incredibile da credere".
Editoriale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
