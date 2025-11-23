Toni: "Napoli primo in classifica, troppe critiche a Conte. Scamacca ha cambiato la partita"

Luca Toni, ospite negli studi di DAZN durante la trasmissione Vamos!, ha analizzato il 3-1 del Napoli sull’Atalanta soffermandosi sia sulle reazioni attorno ad Antonio Conte sia sull’impatto di Gianluca Scamacca nella ripresa.

Secondo l’ex centravanti della Nazionale, attorno al tecnico azzurro si è generato un rumore eccessivo:

“Si è parlato troppo delle dichiarazioni di Conte, troppe critiche. E alla fine oggi vedi un Napoli primo in classifica. Nel calcio spesso si esagera. Aveva perso a Bologna, ma avete visto cosa sta facendo il Bologna? È una squadra forte, sta dando tre gol all’Udinese come niente, era primo in classifica oggi. Non è che il Napoli abbia perso contro una squadra qualunque”, ha commentato Toni.

Le critiche del tecnico dopo il ko del Dall’Ara, secondo Toni, erano rivolte alla prestazione e non al risultato:

“Era arrabbiato per la fisicità, per la mancanza di mordente dei suoi giocatori. Non per la sconfitta in sé".

L’ex bomber si è poi concentrato sulla prova dell’Atalanta e sull’ingresso determinante di Scamacca:

“Scamacca ha cambiato la partita, si è vista un’altra Atalanta con un centravanti vero. Ha fatto salire la squadra, ha segnalato un gol bellissimo: si stacca dal difensore e gira sul primo palo in maniera fantastica".

Infine, una riflessione sul calo azzurro nella ripresa:

“Il Napoli nel secondo tempo ha fatto più fatica perché Hojlund e Lucca tenevano poco la palla. Così l’Atalanta ti attacca in continuazione.”