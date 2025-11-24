Juventus, Spalletti pensa a cambi in attacco: per il Bodo/Glimt si scalda Conceiçao

La Juventus è pronta a volare in Norvegia. Domani sera la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo contro il Bodo/Glimt per la quinta giornata della fase "campionato" del torneo. Una partita da non fallire con i tre punti che diventano obbligatori per cercare di nutrire le speranze di qualificazione anche attraverso i playoff. Una gara difficile ma a Vlahovic e compagni serve una svolta dopo i due pareggi consecutivi arrivati in campionato contro Torino, prima della sosta, e Fiorentina sabato sera.

Le parole di Spalletti

E proprio nella pancia del "Franchi", dopo la gara, il tecnico bianconero ha subito toccato gli aspetti da correggere in vista della gara di domani in Norvegia: "Su tutti, consapevoli che dobbiamo giocare un calcio diverso. Dobbiamo rimetterci a posto sia fisicamente che mentalmente. Dobbiamo fare cose di un livello diverso rispetto a ciò che già stiamo facendo".

Le possibili variazioni

Oltre, come detto, ad una difesa che potrebbe vedere l'assenza di Gatti, l'ex ct azzurro potrebbe attuare diverse variazioni nell'assetto tattico. In primis in attacco, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con il rilancio innanzitutto di Jonathan David ma soprattutto di Francisco Conceiçao. L'attaccante portoghese potrebbe rappresentare un'opzione per dare più imprevedibilità al reparto avanzato da affiancare a Yildiz.