Napoli di nuovo 1°, ma i colpi più costosi dell'estate dove sono? Anche Beukema è sparito

Napoli di nuovo 1°, ma i colpi più costosi dell'estate dove sono? Anche Beukema è sparito
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 14:00Serie A
Dimitri Conti

Il Napoli dopo il fine settimana di Serie A si è ripreso il primato in solitaria in Serie A, approfittando della caduta della Roma a Milano per allungare. Agli azzurri è infatti bastato un pareggio casalingo a reti bianche contro il Como per mantenersi in cima alla graduatoria della Serie A. Neanche contro i lariani c'è stato spazio tra i titolari però per i tre acquisti più cari dell'estate del Napoli (escludendo Hojlund e Lucca, che fino al momento del riscatto costano 'solo' l'onere del prestito), che stanno ancora faticando a imporsi in azzurro.

Il più costoso di tutti è stato Sam Beukema: sono serviti 31 milioni di euro di base fissa più bonus al Napoli per convincere il Bologna a privarsi di uno dei suoi pezzi migliori. E dopo un agosto di ambientamento, a settembre Beukema sembrava essere riuscito a prendersi un posto al sole nell'undici ideale di Conte, approfittando anche dell'infortunio di Buongiorno. La traiettoria però è mutata nel passato più recente: Beukema è infatti reduce da tre panchine consecutive, con un solo minuto collezionato da subentrante con l'Inter. Con ogni probabilità paga la brutta prestazione nel pesante 6-2 di Eindhoven in Champions, la sua ultima da titolare. In generale per lui, che del gruppo in questione è comunque il più utilizzato, sono state 7 presenze da titolare sulle 13 partite complessive.

Qualcosa meno è stato pagato Noa Lang, che è però in assoluto l'oggetto più del mistero di questo Napoli. Il feeling con Conte, anche per motivazioni di carattere tattico, non è mai scattato davvero del tutto e in molti si chiedono come riuscire a far fruttare un investimento robusto da 25 milioni di euro fatto in estate per averlo dal PSV. Per Lang una partita da titolare, durata appena 48', poi qualche subentro per una modesta manciata di minuti, 131.

Il terzo gradino del podio lo occupa Miguel Gutierrez. Pagato 18 milioni di euro sull'unghia al Girona, il terzino sinistro non ha saputo ribaltare le gerarchie della fascia sinistra. Sì, con il Como è subentrato all'intervallo, ma non gioca dal primo minuto da più di un mese. E in tutto sono state solo due le gare da titolare.

