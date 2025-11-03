TMW News Milan, Leao torna protagonista. Fiorentina nel caos

Nel corso del TMW News di oggi tanti temi a analizzare legati al campionato e alla decima giornata. Occhi puntati sul Napoli reduce dal pareggio contro il Como, ma anche sulla vittoria del Milan contro la Roma. Uno sguardo anche alla situazione sempre più problematica della Fiorentina, penultima in classifica. Ne parliamo con Gianluca Presicci e anche con Simone Braglia con cui tra l'altro facciamo pure un ricordo di Giovanni Galeone che ci ha lasciato ieri all'età di 84 anni.

Allegri e un Milan sempre più competitivo

"Nei primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio, assolutamente: abbiamo sbagliato tanto tecnicamente - ha detto il tecnico rossonero - ci hanno dato tanta pressione e diventano noiosi. Una volta sbloccata, poi, ci siamo sistemati in fase difensiva mettendoci in modo diverso e avendo poi davanti diverse occasioni pulite. Negli ultimi 25 minuti, abbiamo sofferto poco, a parte la punizione e il rigore. È una vittoria importante: non abbiamo preso, era da tre partite che succedeva. Ora bisogna recuperare, per preparare bene sabato. Tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto, quindi bisogna preparare nel modo migliore possibile la trasferta di Parma".

