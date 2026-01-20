Napoli e Copenhagen a tavola prima della Champions: pranzo al Parken, assente De Laurentiis

Non solo campo e spogliatoi. Nel giorno della sfida di Champions League tra Copenhagen e Napoli, i due club si sono ritrovati attorno a un tavolo per il tradizionale appuntamento istituzionale previsto dal protocollo UEFA. La cornice è stata il ristorante Geranium, eletto miglior ristorante al mondo nel 2022, situato all’interno dello stadio Parken.

Al pranzo hanno preso parte le delegazioni ufficiali delle due società, guidate dal proprietario del Copenhagen Lars Seier e da Valentina De Laurentiis per il club azzurro. Assente il presidente Aurelio De Laurentiis. Presente anche il delegato UEFA Rainer Koch, insieme all’Ambasciatrice d’Italia in Danimarca, Giuliana del Papa, a sottolineare l’importanza dell’evento anche dal punto di vista istituzionale.

Un incontro all’insegna del fair play e delle relazioni internazionali, come da tradizione nelle grandi notti europee. Nel corso del pranzo, il Napoli ha voluto omaggiare la società danese con un regalo speciale: l’opera “Lottare per vincere”, realizzata per l’occasione dall’artista Antonio Nocera. Un gesto simbolico che ha suggellato una giornata di sport e diplomazia, in attesa che la parola passi al campo per i novanta minuti di Champions League.