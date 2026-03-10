TMW
Roma, differenziato sul campo per Soulé: le condizioni dell'argentino
Allenamento pomeridiano per la Roma di Gian Piero Gasperini, a due giorni dall’impegno di Europa League con il Bologna. Secondo quanto raccolto, ha svolto lavoro differenziato in campo l’argentino Matias Soulé.
L'ex Juventus salterà sicuramente l'impegno con i rossoblù nella gara di andata degli ottavi di finale della seconda competizione europea. Da capire se possa esserci nella successiva partita di campionato con il Como: Soulé, al secondo giorno di lavoro sul campo, è sulla via del ritorno, ma vanno anche rispettati i suoi tempi.
Fisioterapia e recupero per gli infortunati Dybala e Dovbyk.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
