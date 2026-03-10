Napoli, il peso degli infortuni: 225 partite saltate dai giocatori in stagione

L'infortunio di Antonio Vergara è l'ennesimo di una stagione tormentata per il Napoli, che ha privato Antonio Conte per gran parte delle partite di giocatori che avrebbero sicuramente dato il loro contributo. Gli stop più lunghi sono stati quelli di Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Billy Gilmour, ma anche Amir Rrahmani e Alex Meret sono rimasti out per mesi.

Sommando tutti gli incontri che sono stati saltati per infortunio dai componenti della rosa del Napoli si arriva a 225. Gli 11 punti di distacco dall'Inter a 10 giornate dalla fine sono quindi ampiamente giustificati: le assenze non sono un'attenuante, ma questo è davvero un caso limite e (quasi) irripetibile. Di seguito tutti i dettagli:

Romelu Lukaku: 31 partite saltate (3 in panchina, ma inutilizzabile)

Kevin De Bruyne: 28 partite saltate

Frank Anguissa: 24 partite saltate

Billy Gilmour: 23 partite saltate

Alex Meret: 19 partite saltate

Amir Rrahmani: 17 partite saltate (2 in panchina, ma inutilizzabile)

David Neres: 14 partite saltate

Nikita Contini: 9 partite saltate

Stanislav Lobotka: 7 partite saltate

Miguel Gutierrez: 7 partite saltate

Scott McTominay: 6 partite saltate

Leonardo Spinazzola: 6 partite saltate (1 in panchina, ma inutilizzabile)

Giovanni Di Lorenzo: 6 partite saltate

Matteo Politano: 5 partite saltate

Pasquale Mazzocchi: 4 partite saltate

Sam Beukema: 4 partite saltate (1 in panchina, ma inutilizzabile)

Rasmus Hojlund: 3 partite saltate

Alessandro Buongiorno: 3 partite saltate

Vanja Milinkovic-Savic: 3 partite saltate

Antonio Vergara: 2 partite saltate

Mathías Olivera: 2 partite saltate

Lorenzo Lucca: 1 partita saltata

Juan Jesus: 1 partita saltata