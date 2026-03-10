Napoli, il peso degli infortuni: 225 partite saltate dai giocatori in stagione
L'infortunio di Antonio Vergara è l'ennesimo di una stagione tormentata per il Napoli, che ha privato Antonio Conte per gran parte delle partite di giocatori che avrebbero sicuramente dato il loro contributo. Gli stop più lunghi sono stati quelli di Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Billy Gilmour, ma anche Amir Rrahmani e Alex Meret sono rimasti out per mesi.
Sommando tutti gli incontri che sono stati saltati per infortunio dai componenti della rosa del Napoli si arriva a 225. Gli 11 punti di distacco dall'Inter a 10 giornate dalla fine sono quindi ampiamente giustificati: le assenze non sono un'attenuante, ma questo è davvero un caso limite e (quasi) irripetibile. Di seguito tutti i dettagli:
Romelu Lukaku: 31 partite saltate (3 in panchina, ma inutilizzabile)
Kevin De Bruyne: 28 partite saltate
Frank Anguissa: 24 partite saltate
Billy Gilmour: 23 partite saltate
Alex Meret: 19 partite saltate
Amir Rrahmani: 17 partite saltate (2 in panchina, ma inutilizzabile)
David Neres: 14 partite saltate
Nikita Contini: 9 partite saltate
Stanislav Lobotka: 7 partite saltate
Miguel Gutierrez: 7 partite saltate
Scott McTominay: 6 partite saltate
Leonardo Spinazzola: 6 partite saltate (1 in panchina, ma inutilizzabile)
Giovanni Di Lorenzo: 6 partite saltate
Matteo Politano: 5 partite saltate
Pasquale Mazzocchi: 4 partite saltate
Sam Beukema: 4 partite saltate (1 in panchina, ma inutilizzabile)
Rasmus Hojlund: 3 partite saltate
Alessandro Buongiorno: 3 partite saltate
Vanja Milinkovic-Savic: 3 partite saltate
Antonio Vergara: 2 partite saltate
Mathías Olivera: 2 partite saltate
Lorenzo Lucca: 1 partita saltata
Juan Jesus: 1 partita saltata
