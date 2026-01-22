Napoli, emergenza più contenuta verso la Juventus: Conte ritroverà due big tra i convocati
Non c’è tempo per rimuginare. Archiviata la notte europea di Copenaghen, il Napoli torna subito in campo per voltare pagina e tuffarsi nel prossimo esame: domenica alle 18 c’è la Juventus allo Stadium, settima tappa del tour de force di gennaio evocato da Conte. Oggi la ripresa a Castel Volturno, con l’obiettivo di rimettere insieme i pezzi e presentarsi a Torino con qualche carta in più.
Rispetto alla Champions, il quadro degli indisponibili dovrebbe alleggerirsi. Rientrano Mazzocchi e Marianucci, rimasti fuori lista UEFA, e cresce l’ottimismo per riabbracciare Anguissa, vicino al recupero dopo la lombalgia che ne aveva frenato il rientro post infortunio al bicipite femorale. Conte spera di ritrovarlo per l’Allianz, così come Maret, alle prese con l’ultimo fastidio alla spalla sinistra.
Resta però un’emergenza che non molla la presa: fuori Rrahmani, De Bruyne, Gilmour, Politano e Neres. In alcuni ruoli le scelte saranno obbligate, in altri servirà riflettere fino all’ultimo. A tre giorni dal big match, c’è ancora margine per rifinire. Prima, però, serve smaltire l’amarezza di martedì. Poi testa bassa e sguardo dritto su Torino: la Juve chiama, il Napoli deve rispondere.
