Napoli, il Maradona è "in perdita": 70 milioni in meno nei ricavi e rischio gap con le altre big

Il tema degli stadi torna centrale nel calcio italiano, tra progetti avviati e altri ancora in fase embrionale. Milan e Inter puntano a inaugurare il nuovo impianto a partire dal 2027, mentre la Roma accelera sul progetto di Pietralata e la Lazio ha presentato la propria idea per il Flaminio. In questo contesto si inserisce anche il Napoli, che da tempo riflette sull’addio al Maradona senza però aver ancora individuato una soluzione definitiva. Il club di Aurelio De Laurentiis lavora su più ipotesi, tra cui l’area dell’ex raffineria Q8 a San Giovanni a Teduccio, oltre al progetto parallelo per un nuovo centro sportivo.

Il paradosso - scrive il Corriere dello Sport di oggi - è evidente: il Napoli è cresciuto enormemente sotto il profilo economico e sportivo pur senza strutture di proprietà. In oltre vent’anni di gestione, De Laurentiis ha costruito un modello solido, portando il club stabilmente in Champions League e aumentando i ricavi da 49 a oltre 100 milioni. Anche il brand ha raggiunto una valutazione significativa, così come il valore della rosa. Tuttavia, senza uno stadio di proprietà, gli introiti restano limitati: il Maradona, spesso sold out, garantisce circa 30-35 milioni annui, una cifra ben lontana dal potenziale che un impianto moderno potrebbe offrire.

Il rischio, ora, è quello di perdere terreno rispetto ad altri club italiani impegnati nello sviluppo infrastrutturale. Come sottolineato anche dal dg dell’area business Tommaso Bianchini, il Napoli potrebbe generare fino a 70 milioni in più con uno stadio di proprietà, grazie a hospitality, skybox, attività commerciali ed esperienze dedicate ai tifosi. Il progetto rappresenta dunque un passaggio chiave: un’opportunità per consolidare la crescita, ma anche una necessità per restare competitivo nel lungo periodo. "Napoli, lo stadio è in perdita: 70 milioni in meno nei ricavi e rischio gap", è non a caso il titolo del quotidiano di questa mattina.