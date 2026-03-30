Lazio, possibile ingresso di un socio al fianco di Lotito. Ma con una quota non superiore al 20%
Nel prossimo futuro la Lazio di Claudio Lotito potrebbe aprirsi all'ingresso di un nuovo socio che possa rafforzare la compagine societaria in ottica di un piano di medio-lungo termine, con lo sguardo rivolto al 2032, nel quale rientra anche il progetto del nuovo stadio da costruire sull'esistente Flaminio.
Nuovo socio
Come riporta Lalaziosiamonoi.it nelle ultime settimane si sta rafforzando questa ipotesi con un profilo che, secondo le indiscrezioni raccolte, porterebbe a un soggetto internazionale – probabilmente di base negli Stati Uniti d'America – in linea con un percorso d'apertura già accennato negli ultimi mesi. Di riscontri formali o conferma dalla società non ce ne sono, ma si parlerebbe di un ingresso in una quota di minoranza che non dovrebbe superare il 20% del totale.
Le modalità d'ingresso
Anche sulle modalità di ingresso al momento non ci sono grandi certezze: “un’operazione di questo tipo potrebbe svilupparsi attraverso un ingresso diretto nel capitale, con acquisto di quote già esistenti e/o una eventuale ricomposizione del flottante. - si legge sul portale laziale - Più complesso, invece, immaginare nel breve periodo percorsi legati a dinamiche di mercato internazionale strutturato, che richiederebbero tempi e passaggi ulteriori”.
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