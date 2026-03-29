Coppa Italia Femminile, la Juventus vola in finale e raggiunge la Roma: 2-1 alla Fiorentina

La Juventus conquista la finale di Coppa Italia dove troverà la Roma, che oggi ha eliminato l’Inter. Le bianconere si sono imposte per 2-1 grazie a una doppietta di Capeta. Nel secondo tempo le Viola hanno accorciato le distanze con Omarsdottir, ma non è bastato per riacciuffare il risultato. Dopo il 2-0 all’andata, dunque, le ragazze di Massimiliano Canzi completano l’impresa e volano in finalissima.

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA FEMMINILE

Coppa Italia Femminile

Andata

Fiorentina-Juventus 0-2

9′ Beccari, 51′ Capeta

Roma-Inter 1-1

52’ Babajide (R), 87’ rig. Wullaert (I)

Ritorno 28-29 Marzo

Inter-Roma 1-2

27’ Giugliano (R), 39’ Viens (R), 90’ Vilhjalmsdottir (I)

Juventus-Fiorentina 2-1

9’ e 52’ Capeta (J), 63’ Omarsdottir (F)