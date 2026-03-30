Live TMW Bosnia-Italia, Barbarez: "Se segniamo parcheggiamo l'autobus. Niente panico"

10.48 - Fra poco, all'interno della sede della Federcalcio bosniaca a Sarajevo, ci sarà la conferenza stampa del tecnico Sergej Barbarez, alla vigilia della sfida fra Bosnia ed Erzegovina e Italia, in programma domani sera a Zenica.

Ha inizio la conferenza stampa. "Lo stato fisico? Tutti stanno bene tranne l'allenatore, che ha perso la voce. Abbiamo avuto il tempo per riprenderci, la gara è stata impegnativa e siamo stati felici. Speriamo di riuscire a reggere fino alla fine".

Dall'Italia, con presunzione, dicono che il nostro gioco è lento...

"La preparazione alla partita include anche l'analisi di come si gioca. Ora, chi ha detto che cosa è meno importante. Quello che conta sono i miei giocatori e come si andrà a giocare domani. Non importa cosa pensano gli altri o quello che ha detto l'avversario".

Qual è la differenza fra il Barbarez calciatore e quell'allenatore?

"Sicuramente la partita contro il Galles è stata piena di emozioni, abbiamo avuto molta carica ed è stato l'errore più grosso. Ora siamo più furbi e non facciamo lo stesso errore. Domani è un altro giorno, qualsiasi cosa accada domani bisogna vivercela lo stesso".

Totti ha detto che a Zenica la nazionale vince o muore...

"Ci sono tante emozioni per l'Italia, è molto importante, ma anche per noi. Dal punto di vista della situazione nel paese è ancora più importante".

Avete analizzato l'Italia?

"Sì, dovremo avere abbastanza coraggio, curando i dettagli, giocare al meglio. Non bisogna creare una situazione di panico, avere un po' di fortuna e segnare qualche gol".

Abbiamo un piano B?

"Se segniamo, ed è uno a zero per noi, parcheggiamo l'autobus da una parte. Sennò lo parcheggiamo dall'altra parte. Facciamo iniziare la partita, sono felice di essere arrivato fin qui. Sento e vedo che l'amore nasce da questi giocatori".

Ci si può aspettare cambi?

"Già da un anno e mezzo giochiamo con un sistema che corrisponde a quello che possiamo fare. Non so se è un momento di fare esperimenti".

11.47 - Finisce la conferenza stampa.