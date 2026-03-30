Napoli, la linea sul caso Lukaku resta rigida. L'alternativa come vice-Hojlund è in casa

La situazione legata a Romelu Lukaku continua a tenere banco in casa Napoli, tra tensioni con il club e incertezze sul suo rientro. Il belga, alle prese con un recupero gestito in autonomia ad Anversa e finito al centro di un vero e proprio braccio di ferro con la società, difficilmente sarà a disposizione per la sfida contro il Milan.

Linea rigida

La linea del club resta rigida, mentre il giocatore punta a ritrovare la miglior condizione in vista del finale di stagione e del prossimo Mondiale. In questo contesto, Antonio Conte ha già deciso di guardare avanti e preparare un’alternativa concreta alle spalle della prima scelta, che chiaramente resta Rasmus Hojlund, quasi sempre titolare quest'anno e pronto ad esserlo anche nel rush finale.

L'alternativa a Lukaku

Il tecnico ha individuato il piano B per l’attacco: Giovane rappresenta l’unica soluzione alternativa, un’opzione che verrà utilizzata in caso di emergenza. L’ex Verona, pur avendo caratteristiche più da seconda punta, è pronto ad adattarsi come riferimento centrale, mettendo a disposizione la propria duttilità.

In attesa di Big Rom

Conte, dunque, si affiderebbe alla capacità di Giovane di interpretare più ruoli offensivi, in attesa di ritrovare Lukaku o di avere maggiori certezze sul reparto. Una scelta obbligata ma anche strategica, che potrebbe rivelarsi decisiva in un momento delicato della stagione.